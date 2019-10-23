Турин, Италия, , 11:35 — REGNUM «Ювентусу» было тяжело в матче с «Локомотивом». Об этом сказал нападающий туринского клуба Криштиану Роналду главному тренеру «железнодорожников» Юрию Сёмину, сообщает «Чемпионат».

"Криштиану говорил, что им было тяжело. Спрашивал, не могли бы мы побольше раскрыться. Я ответил, что раскройся мы больше, нам было бы сложнее самим», — сказал Сёмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте также: Дубль Дибалы помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Локомотивом»