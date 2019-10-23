Пхеньян, , 11:08 — REGNUM Северокорейские спортсмены принесли в копилку свой сборной несколько медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, северокорейский тяжелоатлет Ким Чхун Гук занял первое место в весовой категории до 61 кг. Отметим, что в толчке северокорейский юниор поднял 159 кг, установив новый мировой рекорд и рекорд Азии.

Известно, что на помост международного соревнования в весовой категории до 49 км вышла Хан Чжон Сим, заняв первое место и принеся в копилку сборной золотую медаль. Еще две серебряные и одну бронзовую медали завоевал тяжелоатлет Ю Со Нён (весовая категория до 61 кг), подняв в сумме 267 кг. Также бронзовую медаль получил Сон Су До (весовая категория до 61 кг), подняв в толчке 153 кг.

Отмечается, что тяжелоатлеты Вон Хён Сим (весовая категория до 49) и Ри Рён Хён (весовая категория до 67 кг) завоевали первые места по весу, поднятому в рывке и толчке, а также по общей сумме.