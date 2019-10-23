Дист, , 10:41 — REGNUM Чемпионка Паралимпийских игр бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет посредством эвтаназии. Об этом сообщает The Guardian.

Эвтаназия была проведена 22 октября в бельгийском городе Дист. В стране легализована процедура эвтаназии.

Отмечается, что Верворт страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, которое вызывало эпилептические припадки. Из-за этого она передвигалась в инвалидной коляске.

Напомним, Верворт принимала участие в Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Она выиграла одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали в гонках на спортивных колясках.