Уфа, , 10:54 — REGNUM Спортсмены из Башкирии завоевали две бронзовые медали на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства молодежной политики и спорта.

В чемпионате и первенстве по фитнес-аэробике, который проходил в Лейдене (Нидерланды), приняли участие более двух тысяч спортсменов из 12 стран мира.

Соревнования проходили по нескольким дисциплинам.

В составе сборной России выступили и команды из города Нефтекамска Башкирии «Инфинити», «Арт-Данс» и «БэкФам». Команда «Инфинити» завоевала две бронзовых медали номинациях «аэробика 5 человек» в возрастной категории «кадеты» и «аэробика» в возрастной категории «юниоры». Кроме этого, команда «Арт-Данс» заняла 4 место в номинации «аэробика 5 человек» в возрастной категории «юниоры».

В дисциплине «хип-хоп большая группа» команда «БэкФам» вошла в финал первенства мира, в итоге она заняла 4 место.