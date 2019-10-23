Киев, , 10:33 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Мне кажется, что Хабиб одержит победу. Хотя Тони отличный боец, но я бы поставил на Хабиба», — сказал Макгрегор.

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Отметим, что Фергюсон считается одним из возможных соперников Нурмагомедова по следующему бою.

Ранее Хабиб защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с американцем Дастином Порье. Всего на счету Нурмагомедова 28 боёв, в которых он одержал 28 побед.

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