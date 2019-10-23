Москва, , 10:24 — REGNUM Биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что российский спорт является подобием циркового представления. Об этом 23 октября она написала на своей странице в Instagram.

«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном», — написала Подчуфарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подчуфарова, выступавшая за сборную России, заявила о смене спортивного гражданства. Теперь она намерена выступать за сборную Словении.

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