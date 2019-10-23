Миннеаполис, США, , 09:44 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Миннесоты» дубль оформил нападающий Эрик Стаал, ещё одну шайбу забросил защитник Брэд Хант.

Отметим, что для «Миннесоты» эта победа стала третьей в сезоне, а «Эдмонтон» потерпел третье поражение.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после девяти матчей. «Эдмонтон» идёт на четвёртом месте с 15 очками после 10 игр.

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