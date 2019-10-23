Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Аризоны» шайбы забросили нападающие Лоусон Круз и Кристиан Дворак, а также защитник Алекс Голигоски. У «Рейнджерс» дублем отметился форвард Тони Деанджело, одна результативная передача на счету российского нападающего Павла Бучневича.

Отметим, что для «Рейнджерс» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после восьми матчей. «Рейнджерс» идут на 30-м месте с пятью очками после семи игр.

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