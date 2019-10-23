Санрайз, США, , 09:19 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Ноэль Аккьяри, Денис Мальгин, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано. У «Питтсбурга» точными бросками отметились Теодор Блюгерс и Патрик Хёрнквист.

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам из 25.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после девяти матчей. «Питтсбург» идёт на девятом месте с 12 очками после 10 игр.

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