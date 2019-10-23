Нашвилл, США, , 09:10 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:1.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили защитник Роман Йози и Маттиас Экхольм, нападающие Колтон Сиссонс, Рокко Гримальди, Виктор Арвидссон и Калле Йернкрок.

В составе «Анахайма» единственный точный бросок нанёс форвард Райан Гецлаф. Кроме того Трой Терри не смог реализовать буллит.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после девяти матчей. «Анахайм» идёт на 10-м месте с 12 очками после 10 игр.

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