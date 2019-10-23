Бостон, США, , 09:01 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Бретт Ритчи и Пер Линдхольм. У «Торонто» точными бросками отметились Каспери Капанен и Александр Керфут.

На сегодняшний день «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 14 очков после девяти матчей. «Торонто» идёт на 11-м месте с 12 очками после 11 игр.

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