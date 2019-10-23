Детройт, США, , 08:55 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

После первых двух периодов «Детройт» вёл в счёте с разницей в две шайбы, отличились нападающий Энтони Манта и защитник Деннис Холовски.

Однако в третьем периоде хоккеисты «Ванкувера» смогли кардинально изменить ход матча, забросив пять шайб. Хет-трик оформил форвард Бо Хорват, ещё по голу забили Джейк Вартанен и Тим Шаллер.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 12 очков после девяти матчей. «Детройт» идёт на 29-м месте с шестью очками после девяти игр.

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