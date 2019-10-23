Буффало, США, , 08:49 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Джек Айкел, принёсший своей команде победу в овертайме. Также отличились Сэм Райнхарт и Джефф Скиннер.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились Дилан Гэмбрелл, Марк-Эдуар Власик и Кеин Лабанк.

На сегодняшний день «Баффало» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 17 очков после 10 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 24-м месте с семью очками после девяти игр.

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