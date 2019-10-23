Калгари, Канада, , 08:17 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

Александр Овечкин Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев

В составе «Вашингтона» российский форвард Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Кроме него забивали Джон Карлсон, оформивший дубль, Чендлер Стивенсон и Том Уилсон.

В составе «Калгари» точными бросками отметились Элиас Линдхольм, Остин Чарник и Тобиас Ридер.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 11 матчей. «Калгари» идёт на 16-м месте с 11 очками после 11 игр.

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