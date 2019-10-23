Турин, Италия, 23 октября 2019, 07:03 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ювентус» и «Локомотив» был разыгран матч в городе Турин на «Ювентус Стэдиум». Противостояние завершилось волевой победой «старой синьоры» со счетом 2:1.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.71 стал оттянутый форвард сборной Аргентины Пауло Дибала, оформивший дубль, совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 84%.
Одержав вторую победу и набрав 7 очков, «Ювентус» занял первую строчку в группе D, «Локомотив» с 3-мя баллами остался на 3-й позиции.
Статистика матча («Ювентус"/» Локомотив»)
Удары 24/5
Удары в створ ворот 6/3
Соотношение владения мячом 69%/31%
Нарушения правил 14/12
Корнеры 9/0
Оценки WhoScored 6.88/6.46
Составы команд на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Сандро, Де Лигт, Матуиди, Куадрадо, Бонуччи, Хедира, Пьянич, Бентанкур, Роналду, Дибала.
Запас: Данило, Игуаин (↑ 48), Ругани, Рабио (↑ 65), Демирал, Бернандески (↑ 82), Буффон.
Главный менеджер: Маурицио Сарри.
«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Мариу, Серкейра, Эдер, Миранчук.
Запас: Живоглядов, Коломейцев (↑ 83), Кверквелия, Тугарев, Магкеев, Куликов, Коченков.
Главный менеджер: Юрий Семин.
Бригада арбитров: Тасос Сидиропулос | Полихронис Костарас | Лазарос Димитриадис | Иоаннис Пападопулос.
Предупреждения: Матуиди — 17, Куадрадо — 68, Крыховяк — 72, Баринов — 90.
Забитые мячи: Алексей Миранчук (Жоао Мариу) 30 — 0:1, Пауло Дибала (Хуан Куадрадо) 77 — 1:1, Пауло Дибала (Алекс Сандро) 80 — 2:1.