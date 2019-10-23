Стамбул, Турция, , 07:02 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Галатасарай» и «Реал» (Мадрид) был разыгран матч в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Противостояние завершилось победой «сливочных».

MVP матча с оценкой 8.79 стал 29-летний немецкий полузащитник Тони Кроос, забивший единственный мяч «сливочных», совершивший 4 успешных отбора и выигравший 1 верховое единоборство.

«Реал», одержав первую победу в группе за 3 тура, набрал 4 очка и взлетел на 2-ю строчку. «Галатасарай» с 1-м баллом опустился на 4-ю позицию.

Статистика матча («Галатасарай"/» Реал»)

Удары 13/26

Удары в створ ворот 3/14

Соотношение владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 13/2

Корнеры 8/3

Оценки WhoScored 6.61/7.30

Составы команд на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Донк, Луйиндама, Маркус, Сери, Беланда, Мариано, Нагатомо, Н’Зонзи, Бабел, Андоне.

Запас: Озбайракли, Бюйюк, Инан, Байрам (↑ 67), Коджук, Фегули (↑ 46), Мор (↑ 77).

Главный менеджер: Фатих Терим.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.

Запас: Ареола, Милитао, Родригес (↑ 79), Йович (↑ 82), Иско, Менди, Винисиус (↑ 79).

Главный менеджер: Зинедин Зидан.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Лоренцо Манганелли | Алессандро Джаллатини | Даниэле Довери.

Предупреждения: Сери — 46, Н"Зонзи — 69, Кроос — 90, Куртуа — 90, Маркус — 90, Мариано — 90.

Забитые мячи: Тони Кроос (Эден Азар) 18 — 0:1.