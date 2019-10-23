Стамбул, Турция, 23 октября 2019, 07:02 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Галатасарай» и «Реал» (Мадрид) был разыгран матч в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Противостояние завершилось победой «сливочных».
MVP матча с оценкой 8.79 стал 29-летний немецкий полузащитник Тони Кроос, забивший единственный мяч «сливочных», совершивший 4 успешных отбора и выигравший 1 верховое единоборство.
«Реал», одержав первую победу в группе за 3 тура, набрал 4 очка и взлетел на 2-ю строчку. «Галатасарай» с 1-м баллом опустился на 4-ю позицию.
Статистика матча («Галатасарай"/» Реал»)
Удары 13/26
Удары в створ ворот 3/14
Соотношение владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 13/2
Корнеры 8/3
Оценки WhoScored 6.61/7.30
Составы команд на матч:
«Галатасарай»: Муслера, Донк, Луйиндама, Маркус, Сери, Беланда, Мариано, Нагатомо, Н’Зонзи, Бабел, Андоне.
Запас: Озбайракли, Бюйюк, Инан, Байрам (↑ 67), Коджук, Фегули (↑ 46), Мор (↑ 77).
Главный менеджер: Фатих Терим.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.
Запас: Ареола, Милитао, Родригес (↑ 79), Йович (↑ 82), Иско, Менди, Винисиус (↑ 79).
Главный менеджер: Зинедин Зидан.
Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Лоренцо Манганелли | Алессандро Джаллатини | Даниэле Довери.
Предупреждения: Сери — 46, Н"Зонзи — 69, Кроос — 90, Куртуа — 90, Маркус — 90, Мариано — 90.
Забитые мячи: Тони Кроос (Эден Азар) 18 — 0:1.