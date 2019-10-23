Берлин, , 07:01 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Олимпиакос» и «Бавария» был разыгран матч в городе Пирей на стадионе «Георгиос Караискакис». Противостояние завершилось волевой победой коллектива из Мюнхена.

Игроком матча с оценкой 8.90 был признан таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски, оформивший дубль, выигравший 3 верховых единоборства и совершивший 2 отбора. Точность передач футболиста составила 79%.

«Бавария» набрала 9 очков и укрепилась на первой позиции в группе B. «Олимпиакос» с 1-м баллом остался на последней строчке.

Статистика матча («Олимпиакос"/» Бавария»)

Удары 10/16

Удары в створ ворот 4/7

Соотношение владения мячом 40%/60%

Нарушения правил 9/14

Корнеры 7/7

Оценки WhoScored 6.54/6.81

Составы команд на матч:

«Олимпиакос»: Са, Семедо, Элабделлау, Мерия, Цимикас, Камара, Бухалакис, Гильерме, Каштелу, Масурас, Эль-Араби.

Запас: Герреро (↑ 78), Аллен, Ловера (↑ 69), Пападопулос, Дженитидис, Гашпар, Ранджелович (↑ 88).

Главный менеджер: Педру Мартинш.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Люка, Киммих, Мартинес, Алькантара, Коутиньо, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запас: Перишич (↑ 86), Боатенг (↑ 59), Горецка, Толиссо (↑ 46), Дэйвис, Ульрайх, Коман.

Главный менеджер: Нико Ковач.

Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра | Кевин Блом.

Предупреждения: Алькантара — 50, Нойер — 72, Семедо — 73, Эль-Араби — 89.

Забитые мячи: Юссеф Эль-Араби (Константинос Цимикас) 23 — 1:0, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 34 — 1:1, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 62 — 1:2, Корентин Толиссо 75 — 1:3, Гильерме 79 — 2:3.