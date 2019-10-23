Манчестер, Великобритания, , 06:57 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Манчестер Сити» и «Аталанта» был разыгран матч в городе Манчестер на стадионе «Этихад». Противостояние завершилось крупной победой «горожан».

Лучшим игроком по версии портала WhoScored с оценкой 10.00 стал вингер национальной сборной Англии Рахим Стерлинг, оформивший 3+1 по системе гол+пас и совершивший 4 успешные обводки.

«Манчестер Сити», набрав 9 очков, укрепился на первой позиции в группе. «Аталанта» без очков осталась на последнем месте.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Аталанта»)

Удары 14/10

Удары в створ ворот 10/7

Соотношение владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 15/11

Корнеры 7/5

Оценки WhoScored 7.21/6.11

Составы команд на матч:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Фернандиньо, Родри, Менди, Гюндоган, Фоден, Де Брёйне, Стерлинг, Марез, Агуэро.

Запас: Браво, Стоунс (↑ 41), Жезус, Силва, Сильва, Консело (↑ 71), Отаменди (↑ 67).

Главный менеджер: Пеп Гвардиола.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Масьелло, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Малиновский, Кастань, Гомес, Иличич.

Запас: Мурьель (↑ 46), Арана, Хатебур (↑ 72), Роджер, Спортьелло, Пашалич (↑ 46), Барроу.

Главный менеджер: Джан Пьеро Гасперини.

Бригада арбитров: Орель Гринфилд | Рой Хассан | Идан Яркони | Итан Шмулевич.

Предупреждения: Менди — 4, Масьелло — 10, де Брёйне — 63, Фоден — 76, Отаменди — 90.

Удаления: Филип Фоден — 83.

Забитые мячи: Руслан Малиновский (пенальти) 28 — 0:1, Серхио Агуэро (Рахим Стерлинг) 34 — 1:1, Серхио Агуэро (пенальти) 38 — 2:1, Рахим Стерлинг (Филип Фоден) 58 — 3:1, Рахим Стерлинг (Илкай Гюндоган) 64 — 4:1, Рахим Стерлинг (Рияд Марез) 69 — 5:1.