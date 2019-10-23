Вашингтон, , 04:02 — REGNUM «Законопроект Родченкова» об уголовной ответственности за допинговый сговор принят Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте палаты.

Законопроект предполагает уголовное наказание в виде штрафа до $1 млн и лишения свободы на срок до 10 лет за преступный сговор с целью применения допинга и других запрещенных веществ для получения преимуществ в крупных спортивных состязаниях.

Ранее документ получил одобрение юридического комитета. Теперь за него должен проголосовать Сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, «Законопроект Родченкова» (The Rodchenkov Anti-Doping Act) был внесен на рассмотрение в декабре 2018 года. Законопроект назван по имени Григория Родченкова, являвшегося информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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