Тегеран, , 19:25 — REGNUM 21 октября Международная федерация университетского спорта (FISU) назвала иранского тхэквондиста Армин Хади Пура лучшим борцом года. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

FISU сообщила, что Армин Хади Пур, соревнующийся в категории до 58 кг. и завоевавший четыре золотые медали на последней универсиаде, примет участие в четвертом туре FISU Gala, который пройдет 14 ноября 2019 года в Турине, Италия.

FISU — Международная спортивная организация со штаб-квартирой в Лозанне. Она была создана в 1948 году для развития и продвижения спорта среди студентов всего мира. Под эгидой организации проводятся летние и зимние универсиады, являющиеся аналогом олимпийских игр для студентов.