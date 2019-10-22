Тегеран, , 19:14 — REGNUM 20 октября иранская мужская сборная по гандболу проиграла в Дохе команде Бахрейна со счетом 26−29 во втором матче отборочного этапа Олимпийских игр Токио-2020. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иран находится в группе «В» вместе с Кувейтом, Южной Кореей и Бахрейном. В первом матче группового этапа сборная Ирана одержала победу над южнорокорейскими соперниками.

Квалификационный этап соревнований по гандболу Токио-2020 продлится до 26 октября. Восемь команд будут бороться за одно место в финальном этапе конки.