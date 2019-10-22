Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Социальная программа ««Зенит» рядом» при поддержке Благотворительного фонда «Точка опоры» организовала петербургской команде футболистов с ДЦП «Звезда» экскурсию на главный стадион Петербурга. Параспортсмены смогли побывать в секретных помещениях одного из лучших стадионов мира, в раздевалке любимой команды, посидеть на тренерской скамейке, а также получили футболки с автографом капитана команды «Зенит» Артема Дзюбы.

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

«Очень хорошая экскурсия, впечатлила клубная раздевалка, vip — ложи для гостей и помещения под трибунами — то, что, от обычного болельщика скрыто. Мы зарядились положительными эмоциями и будем лучше тренироваться, чтобы больше побеждать!», — поделился с Фондом Рома Макаров, центральный полузащитник ФК «Звезда».

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

»Очень значительная экскурсия для ребят, они хотят узнавать, что творится по спортивной части в нашем городе, а футбол — это то, чем они живут. Спасибо, за возможность посетить такое грандиозное спортивное сооружение, узнать как функционирует этот «организм», это просто фантастика», — сказал Геннадий Герасимов главный тренер ФК «Звезда».

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

ФК «Звезда» на стадионе «Зенит-Арена» © Сергей Николаев

Как сообщает БФ «Точка опоры», футбольный клуб «Звезда» для спортсменов с инвалидностью существует в Санкт-Петербурге с 2006 года. За это время под руководством старшего тренера Геннадия Герасимова (серебряный призер Паралимпийских игр 1996 года) клуб воспитал не одно поколение футболистов. А в 2015 году один из подопечных «Звезды» стал чемпионом мира в составе сборной команды России в возрасте до 19 лет среди лиц с ДЦП. Деятельность клуба была отмечена и в период проведения Чемпионата Мира по футболу 2018, о нем, в специальном проекте рассказали телеканалы National Geographic и FOX Sports. В 2019 году команда стала бронзовым призером III Всероссийской спартакиады.