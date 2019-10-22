Ульяновск, , 17:09 — REGNUM В Ульяновской области с 22 по 26 октября пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню дзюдо. Главной площадкой станет спортивный комплекс «Новое поколение». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, в этом году мероприятия будут проходить под лозунгом «Посади дерево». Ранее спортивные состязания посвящали одному из качеств, которыми должна обладать дзюдоисты.

Всемирный день дзюдо откроют 24 октября всероссийские открытые соревнования общества «Динамо» среди ветеранов. 25 октября пройдёт открытый городской турнир среди юных дзюдоистов, посвященный памяти старшего лейтенанта полиции Эльвира Якупова и сотрудников правоохранительных органов, павших при исполнении служебного долга. 26 октября состоится межрегиональный турнир детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска».

Исполнительный директор региональной федерации дзюдо Александр Спиридонов отметил, что Всемирный день дзюдо по традиции ежегодно посвящался «одному из качеств, которыми должны обладать дзюдоисты» — к примеру, это «храбрость, единство, упорство, честь и настойчивость». Также мероприятия проводились под лозунгами «Дзюдо для мира» и «Дзюдо для каждого».

«В 2019 году он посвящен спасению планеты и называется «Посади дерево», — сказал Спиридонов, отметив, что 26 октября у спортивного комплекса «Новое поколение» руководители федерации, ветераны дзюдо, тренеры и спортсмены посадят деревья.

По данным минспорта Ульяновской области, первая секция дзюдо в регионе была открыта в 1976 году, сейчас данным видом борьбы занимаются более 1,5 тыс. жителей.

28 октября отмечается Всемирный день дзюдо, учреждённый Международной федерацией дзюдо в 2011 году. Празднование приурочено к дате рождения Кодокана Дзигоро Кано — мастера боевых искусство, открывшего первую школу дзюдо.