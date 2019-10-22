Уфа, , 15:43 — REGNUM Бадминтонисты из Уфы завоевали золотые медали на турнире мировой серии Dubai International Challenge 2019. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Международный турнир по бадминтону Dubai International Challenge 2019 проходил с Дубае. Российские спортсмены завоевали на соревнованиях одну золотую и три бронзовые медали. Золотую медаль завоевал смешанный дуэт, состоящий из воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №7 Уфы Алины Давлетовой и Родиона Алимова. Бадминтонисты победили соперников из Дании, Индии и Кореи.

По словам победительницы соревнований Алины Давлетовой, в соревнованиях спортсмены старались брать скоростью и побеждать с первых очков.

Отмечается, что данная победа позволила спортсменам из Уфы набрать нужные очки, необходимые для попадания на Олимпийские игры в Токио.