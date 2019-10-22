Саранск, , 15:34 — REGNUM С 2020 года управляющей компанией стадиона «Мордовия-Арена», построенного в Саранске к чемпионату мира по футболу-2018, станет спортивно-тренировочный центр «Старт». Об этом заявил глава минспорта Мордовии Александр Савилов.

По его словам, до 31 декабря 2019 года планируется передача стадиона в республиканскую собственность.

«Нагрузка на бюджет будет, конечно, но финансовая помощь также предусматривается», — цитирует министра ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, стадион «Мордовия Арена» построен на правом берегу реки Инсар. Арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. зрителей. Стоимость строительства объекта после корректировки проекта, проведенной в июле 2016 года, составила 15,8 млрд рублей. В апреле текущего года стадион получил сертификат соответствия высшей категории требований от Российского футбольного союза (РФС).