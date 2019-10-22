Леганес, Испания, , 14:54 — REGNUM С поста главного тренера испанского футбольного клуба «Леганес» ушёл Маурисио Пеллегрино. Об этом 22 октября сообщается на сайте клуба.

Контракт клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. На сегодняшний день «Леганес» после девяти туров идёт на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды всего два набранных очка.

Отмечается, что вместе с Пеллегрино команду покинули и его помощники. В ближайшее время «Леганес» возглавят тренеры из второй команды клуба.

Напомним, Пеллегрино стал наставником «Леганеса» в 2018 году. Под его руководством команда смогла сохранить прописку в Примере, финишировав на 13-м месте.

Ранее Пеллегрино работал с такими клубами, как «Валенсия», «Эстудиантес», «Индепендьенте», «Алавес» и «Саутгемптон».