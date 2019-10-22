Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве прошли памятные мероприятия, посвящённые легендарному вратарю сборной СССР и московского «Динамо» Льву Яшину. Об этом 22 октября сообщает «Чемпионат».

Возложение цветов на могилу Яшина прошло на Ваганьковском кладбище. 22 октября лучшему вратарю в истории футбола исполнилось бы 90 лет.

В мероприятии принимали участие: дочь Льва Яшина, ряд бывших футболистов и тренеров «Динамо», болельщики и руководители клуба, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Напомним, Яшин на протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 год защищал цвета «Динамо». В сборную СССР он вызывался с 1954 по 1970 год.

Лев Яшин до сих пор является единственным вратарём за всю историю футбола, который был удостоен «Золотого мяча». Он получил эту награду в 1963 году.