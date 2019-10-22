Конья, Турция, , 13:04 — REGNUM Вратарь турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Серкан Кырынтылы был удалён уже на первой минуте матча. Об этом 22 октября сообщает TFTV Turkish-Football.

На 13-й секунде матча восьмого тура чемпионата Турции Кырынтылы забрал мяч руками за пределами штрафной площади. После этого он был получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

В меньшинстве «Коньяспор» проиграл «Йени Малатьяспор» со счётом 0:2.

https://twitter.com/TurkFootballTV/status/1186389660148346880

Добавим, что ранее российский вратарь Юрий Лодыгин, выступающий за турецкий клуб «Газишехир Газиантеп», грубо ошибся на выходе в матче против «Трабзонспора» (1:4) и пропустил гол.