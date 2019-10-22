Магас, , 12:51 — REGNUM Ингушетия соберет около 80 любителей марафона на международных соревнованиях «Джейрах — 2019». Старт соревнованиям будет дан 3 ноября, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе минспорта республики.

В забегах на три дистанции, которые будут организованы в Джейрахском районе, примут участие спортсмены из 20 субъектов России, а также из Белоруссии и с Украины. Они выберут для себя предпочтительную дистанцию в 8 км, 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон). Трасса соревнований проляжет в горной местности — от «Арки Джейрах» до знаменитого башенного комплекса «Вовнушки».

По утверждению организаторов мероприятия, данный марафон станет одним из самых высокогорных асфальтовых марафонов России. Кроме того, он пройдет по живописной местности — практически «в музее под открытым небом», среди памятников древней архитектуры и истории.