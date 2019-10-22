Момбаса, Кения, , 12:42 — REGNUM Известному кенийскому легкоатлету Элиуду Кипчоге, пробежавшему марафон менее, чем за два часа, было присвоено звание национального героя. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, Кипчоге получил президентскую награду в городе Момбаса во время празднования национального дня героев, прошедшего в городе Момбаса.

«Эту награду всех героев, настоящих и будущих, получает Элиуд Кипчоге», — заявил президент Кении Ухуру Кеньятта в конце своей речи по случаю награждения атлета.

«Элиуд Кипчоге войдет в историю как герой нашей страны. Его недавняя победа (в марафоне в Австрии) напомнила нам, что человек может одновременно достичь и своих личных, и национальных целей», — заявил президент.

После этого президент пригласил Кипчоге на сцену и вручил ему кубок.

Также президент Кеньятта отметил успехи кенийской легкоатлетки Бриджит Косгей, которая побила мировой рекорд на марафоне в Чикаго.

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