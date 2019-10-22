Москва, , 11:24 — REGNUM Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.

По словам Черчесова, болельщик каким-то образом смог найти его номер телефона, позвонил и потребовал вызвать в сборную Шомуродова.

«Я всё спокойно выслушал и ответил: всё правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская», — рассказал Черчесов.

Напомним, сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В октябре команда одержала крупные победы над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России.

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