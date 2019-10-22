Базель, Швейцария, , 11:04 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Германии Петером Гоёвчиком в первом круге турнира в Базеле. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Федерер 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

Во втором круге Федерер сыграет с победителем матча между молдавским теннисистом Раду Алботом и представителем Сербии Душаном Лайовичем.

Отметим, что Федерер провёл свой 1500-й матч в профессиональной карьере.

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