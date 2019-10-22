Мадрид, , 10:55 — REGNUM Руководство испанского футбола выступило против проведения матча между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что комитет по проведению соревнований не согласовал новую дату «эль-класико», поскольку Ла Лига обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести матч на 4 декабря.

Теперь комитет должен провести новую встречу и рассмотреть предложения «Барселоны» и «Реала», которые должны предоставить до 21:00 (мск) 22 октября.

Напомним, матч между «Барселоной» и «Реалом» должен был состояться 26 октября. Однако из-за протестов в столице Каталонии игра была перенесена на более поздний срок.

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