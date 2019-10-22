Ярославль, , 10:47 — REGNUM Ярославский «Локомотив» заключил двухлетний односторонний контракт с нападающим Магнусом Пяярви-Свенссоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском клубе. 28-летний шведский нападающий будет выступать в «Локомотиве» под номером 9. Его контракт с ярославским клубом действует до окончания сезона 2020/2021 годов. Десять лет назад «Локомотив» выбрал его на драфте юниоров КХЛ под общим 19-м номером, но тогда Пяярви-Свенссон предпочел НХЛ. В национальной хоккейной лиге он играл за три команды — «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Оттава Сенаторс». В общей сложности швед провёл в НХЛ 478 матчей, в которых забил 63 гола и набрал 128 очков при показателе полезности «-53» и 80 минутах штрафа. В 2018 году в составе сборной Швеции Пяярви-Свенссон стал чемпионом мира по хоккею. В «Локомотиве» уточнили, что на игровом джерси игрока двойной фамилии не будет, останется только Пяярви. Теперь в составе «Локомотива» сразу три шведских легионера, помимо Пяярви-Свенссона это защитник Стаффан Кронвалль и форвард Антон Ландер.

Магнус Пяярви-Свенссон Сайт ХК «Локомотив»

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» проиграл первый матч в КХЛ под руководством нового тренера