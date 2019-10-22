Ярославль, , 10:03 — REGNUM Старшим тренером ярославского «Локомотива» назначен Майкл Пелино, который до этого назначения входил тренерский штаб команды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского клуба. «Локомотив» уже провел первый матч под руководством нового наставника и уступил со счетом 1:2 челябинскому «Трактору». Единственную шайбу ярославской команды провел Григорий Денисенко, у «Трактора» дублем отметился Дмитрий Калинин. Обе шайбы ярославцы пропустили в меньшинстве, также «Локомотив» не смог забить, играя впятером против троих.

Майкл Пелино Сайт ХК «Локомотив»

«У нас что-то получается хорошо, а что-то — не очень. В данном случае у нас проблемы с игрой в неравных составах, но мы будем над этим работать. С самого начала сезона в игре присутствует эта непостоянность, поэтому нам надо найти стабильность и приобрести уверенность. Наши игроки полностью отдаются на тренировках, работают в полную силу. Похожая ситуация случилась в прошлом году в НХЛ — «Сент-Луис» под Новый год был худшей командой лиги, в итоге они выиграли Кубок Стэнли. Так что у нас всё ещё впереди», — заявил после игры Майкл Пелино.

Исполнявший обязанности старшего тренера Александр Ардашев возвращается на должность спортивного директора ярославского «Локомотива». Ближайшую игру ярославцы привезут в четверг 24 октября против «Барыса» из Нур-Султана.

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