Сент-Луис, США, , 10:02 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 октября сообщается на сайте лиги.

В победном матче с «Колорадо» (3:1) Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

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Первой звездой дня стал форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль, который оформил дубль и сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (6:2).

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Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист, который принёс своей команде победу в овертайме матча с «Торонто» (4:3), реализовав буллит.

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