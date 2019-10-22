Мадрид, , 09:39 — REGNUM Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что намерен остаться в «Реале» навсегда. Об этом сообщает Marca.

Зинедин Зидан (сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com

«Хочу остаться в «Реале» навсегда. А о моём будущем в «Реале» пусть думают другие», — сказал Зидан.

Он добавил, что все предыдущие его достижения с командой остались в прошлом, и теперь предстоит по-новому строить игру, чтобы добиваться результатов.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» может уволить Зидана и пригласить вместо него Жозе Моуринью.

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