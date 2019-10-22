Тамбов, , 09:34 — REGNUM Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» назначен Сергей Первушин. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Первушиным в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

Первушин, Шипшев и Куликов входили в тренерский штаб Александра Григоряна, который возглавлял команду с апреля 2019 года, а 19 октября ушёл в отставку после поражение от «Урала».

На сегодняшний день «Тамбов» занимает последнее в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала восемь очков после 13 туров.

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