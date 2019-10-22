Лондон, , 09:15 — REGNUM Главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери изобразили в образе главного героя фильма «Джокер» британские СМИ. Об этом сообщается на странице Bleacher Report Football в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/B35PjyojLmz/

Отметим, что данное изображение появилось после неожиданного поражения «Арсенала» от «Шеффилд Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счётом 0:1.

Напомним, Эмери является главным тренером «Арсенала» с 2018 года. Он возглавил «канониров» после отставки Арсена Венгера, руководил командой с 1996 года. Ранее Эмери также тренировал ПСЖ, «Севилью» и московский «Спапртак».