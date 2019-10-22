Париж, , 08:34 — REGNUM Имена претендентов на награду имени Льва Яшина опубликовало французское издание France Football.

Награда вручается лучшему вратарю года. В 2019 году этот приз будет вручён впервые. В список номинантов вошли:

Кепа Аррисабалага («Челси», Испания),

Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия),

Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция),

Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», Бразилия)

Мануэль Нойер («Бавария», Германия),

Ян Облак («Атлетико», Словения),

Андре Онана («Аякс», Камерун),

Самир Ханданович («Интер», Словения),

Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия),

Войцех Щенсны («Ювентус», Польша).

Обладатель премии имени Льва Яшина будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдёт 2 декабря в Париже. Тогда же станет известно, кто получит «Золотой мяч».

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