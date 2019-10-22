Париж, 22 октября 2019, 08:34 — REGNUM Имена претендентов на награду имени Льва Яшина опубликовало французское издание France Football.

Награда вручается лучшему вратарю года. В 2019 году этот приз будет вручён впервые. В список номинантов вошли:

  • Кепа Аррисабалага («Челси», Испания),
  • Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия),
  • Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция),
  • Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», Бразилия)
  • Мануэль Нойер («Бавария», Германия),
  • Ян Облак («Атлетико», Словения),
  • Андре Онана («Аякс», Камерун),
  • Самир Ханданович («Интер», Словения),
  • Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия),
  • Войцех Щенсны («Ювентус», Польша).

Обладатель премии имени Льва Яшина будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдёт 2 декабря в Париже. Тогда же станет известно, кто получит «Золотой мяч».

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