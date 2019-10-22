Париж, 22 октября 2019, 08:34 — REGNUM Имена претендентов на награду имени Льва Яшина опубликовало французское издание France Football.
Награда вручается лучшему вратарю года. В 2019 году этот приз будет вручён впервые. В список номинантов вошли:
- Кепа Аррисабалага («Челси», Испания),
- Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия),
- Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция),
- Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», Бразилия)
- Мануэль Нойер («Бавария», Германия),
- Ян Облак («Атлетико», Словения),
- Андре Онана («Аякс», Камерун),
- Самир Ханданович («Интер», Словения),
- Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия),
- Войцех Щенсны («Ювентус», Польша).
Обладатель премии имени Льва Яшина будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдёт 2 декабря в Париже. Тогда же станет известно, кто получит «Золотой мяч».
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