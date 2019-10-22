Париж, 22 октября 2019, 08:28 — REGNUM Список из 30 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч» опубликован в издании France Football.

На «Золотой мяч» по итогам 2019 года претендуют следующие футболисты:

  • Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина),
  • Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия),
  • Эден Азар («Челси"/"Реал», Бельгия),
  • Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия),
  • Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды),
  • Карим Бензема («Реал», Франция),
  • Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия),
  • Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Нидерланды),
  • Антуан Гризманн («Атлетико"/"Барселона», Франция),
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды),
  • Френки де Йонг («Аякс"/"Барселона», Нидерланды),
  • Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал),
  • Роберт Левандовски («Бавария», Польша),
  • Матейс де Лигт («Аякс"/"Ювентус», Нидерланды),
  • Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция),
  • Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал),
  • Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир),
  • Маркиньос («Пари Сен-Жермен», Бразилия),
  • Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция),
  • Лионель Месси («Барселона», Аргентина),
  • Сон Хен Мин («Тоттенхэм Хотспур», Южная Корея),
  • Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон),
  • Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия),
  • Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет),
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия),
  • Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия),
  • Душан Тадич («Аякс», Сербия),
  • Жоау Фелиш («Бенфика"/"Атлетико», Португалия),
  • Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия),
  • Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

Имя лучшего футболиста мира по версии France Football будет объявлено 2 декабря в Париже.

Напомним, в 2018 году «Золотой мяч» был вручён полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу. До этого по пять раз награду получали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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