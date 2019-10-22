Париж, , 08:28 — REGNUM Список из 30 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч» опубликован в издании France Football.

На «Золотой мяч» по итогам 2019 года претендуют следующие футболисты:

Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина),

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия),

Эден Азар («Челси"/"Реал», Бельгия),

Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия),

Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды),

Карим Бензема («Реал», Франция),

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия),

Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Нидерланды),

Антуан Гризманн («Атлетико"/"Барселона», Франция),

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды),

Френки де Йонг («Аякс"/"Барселона», Нидерланды),

Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал),

Роберт Левандовски («Бавария», Польша),

Матейс де Лигт («Аякс"/"Ювентус», Нидерланды),

Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция),

Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал),

Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир),

Маркиньос («Пари Сен-Жермен», Бразилия),

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция),

Лионель Месси («Барселона», Аргентина),

Сон Хен Мин («Тоттенхэм Хотспур», Южная Корея),

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон),

Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия),

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет),

Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия),

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия),

Душан Тадич («Аякс», Сербия),

Жоау Фелиш («Бенфика"/"Атлетико», Португалия),

Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия),

Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

Имя лучшего футболиста мира по версии France Football будет объявлено 2 декабря в Париже.

Напомним, в 2018 году «Золотой мяч» был вручён полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу. До этого по пять раз награду получали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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