Париж, 22 октября 2019, 08:28 — REGNUM Список из 30 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч» опубликован в издании France Football.
На «Золотой мяч» по итогам 2019 года претендуют следующие футболисты:
- Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина),
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия),
- Эден Азар («Челси"/"Реал», Бельгия),
- Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия),
- Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды),
- Карим Бензема («Реал», Франция),
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия),
- Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Нидерланды),
- Антуан Гризманн («Атлетико"/"Барселона», Франция),
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды),
- Френки де Йонг («Аякс"/"Барселона», Нидерланды),
- Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал),
- Роберт Левандовски («Бавария», Польша),
- Матейс де Лигт («Аякс"/"Ювентус», Нидерланды),
- Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция),
- Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал),
- Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир),
- Маркиньос («Пари Сен-Жермен», Бразилия),
- Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция),
- Лионель Месси («Барселона», Аргентина),
- Сон Хен Мин («Тоттенхэм Хотспур», Южная Корея),
- Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон),
- Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия),
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет),
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия),
- Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия),
- Душан Тадич («Аякс», Сербия),
- Жоау Фелиш («Бенфика"/"Атлетико», Португалия),
- Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия),
- Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).
Имя лучшего футболиста мира по версии France Football будет объявлено 2 декабря в Париже.
Напомним, в 2018 году «Золотой мяч» был вручён полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу. До этого по пять раз награду получали Лионель Месси и Криштиану Роналду.
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