Даллас, США, , 07:46 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Радек Факса и Джо Павелски. У «Оттавы» единственный точный бросок на счету российского форварда Владислава Наместникова.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после 11 матчей. «Оттава» идёт на 31-м месте с тремя очками после восьми игр.

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