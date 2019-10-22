Сент-Луис, США, , 07:37 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Точные броски также на счету Брэйдена Шенна и Дэвида Перррона.

Единственную шайбу в составе «Колорадо» забросил нападающий Натан Маккиннон.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после девяти матчей. «Колорадо» идёт на первом месте с 15 очками после девяти игр.

Читайте также: «Филадельфия» разгромила «Вегас» в матче НХЛ