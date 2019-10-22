Вашингтон, , 07:25 — REGNUM 19 октября: Первый номер драфта забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.

Американский 19-летний нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз забросил свою первую в НХЛ шайбу в матче против «Ванкувер Кэнакс». Хьюз отметился единственным и победным для «дьяволов» голом. Взятие ворот молодым американцем состоялось в рамках первого периода. Джек Хьюз замкнул передачу Холла из «офиса Овечкина», бросив шайбу точно как в стиле российского форварда — 1:0.

Напомним, что форвард был выбран на драфте юниоров НХЛ 2019 года под общим первым номером. Таким образом, Джек Хьюз стал восьмым американцем, выбранным под первой строчкой драфта. За прошлый сезон малогабаритный форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL, а также 86 очков в 41 матче программы развития молодых американских хоккеистов USDP.

Игрок имеет контракт новичка, рассчитанный на три года с окладом в 925 тысяч долларов.

Отметим, что брат Джека — Куинн Хьюз застал дебютную шайбу младшего брата прямо на льду. Куинн Хьюз был выбран «Ванкувером» на драфте 2018 года и с конца прошлого сезона выступает защитником в основном составе команды.

Куинн Хьюз поделился мнением о противостоянии с братом Джеком в послематчевом мини-интервью. «Родители всякий раз волнуются, когда мы играем друг против друга. Но так ведут себя все родители. Все хотят, чтобы их сыновья сыграли хорошо. Но не думаю, что мы будем сильно переживать, играя друг против друга», — рассказал Куинн.

15 октября: Овечкин обогнал Джереми Реника и Ларри Мёрфи по набранным в НХЛ очкам.

15 октября «Колорадо Эвеланш» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в рамках очередной встречи регулярно чемпионата НХЛ. Встреча прошла на домашней арене «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась крупной победой команды гостей с преимуществом в три шайбы — 6:3.

Несмотря на неприятное поражение своей команды, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший в той встрече два очка, отметился новым личным достижением. Овечкин вышел на общее 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав свой 1218 балл в рамках матчей регулярного чемпионата лиги. Голевая передача и заброшенная шайба в ворота «Колорадо» помогла российскому форварду обогнать сначала великого форварда «Чикаго» Джереми Рёника, на счету которого 1216 очков в лиге, а затем и Ларри Мёрфи (1217 очков).

Лучшим по показателю набранных очков в истории лиги является неповторимый Уэйн Гретцки, который за свою 20-летнюю карьеру, приняв участие в 1487 играх, набрал 2857 очков. Вторым в списке за канадцем идет чешский форвард Яромир Ягр, отметившийся 1921 очком за карьеру. Тройку лучших замкнул Марк Мессье с 1887 очками на счету.

15 октября: Ничушкин пробил хоккейное дно. Форвард не забивает уже полтора года.

Как говорилось ранее, «Колорадо Эвеланш» 15 октября с крупным преимуществом переиграл «Вашингтон Кэпиталз». В составе «Вашингтона» четырьмя очками в сумме отличились сразу двое россиян — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Безголевая серия российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина достигла своего апогея. Форвард не может забросить шайбу в ворота соперника с момента своего возвращения на лед Национальной хоккейной лиги. 78 матчей «сухих» матчей делают его безголевую серию самой продолжительной в истории лиги.

В последний раз в официальном матче Валерий Ничушкин забрасывал шайбу 14 апреля 2018 года, когда в рамках финала Кубка Гагарина форвард выступал за московский «ЦСКА». Таким образом, пока соотечественники Ничушкина во всю забивают за «Вашингтон» и не только, он не может забросить шайбу в официальных матчах уже полтора года.