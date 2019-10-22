Париж, , 02:19 — REGNUM Организационный комитет Олимпиады 2024 года утвердил логотип соревнований, который сочетает в себе медаль, олимпийский огонь и образ женщины Марианны, являющейся официальным символом Франции. Об этом сообщается в официальном микроблоге Игр-2024 в Twitter.

«Медаль, огонь, Марианна. Вот новое лицо Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Paris2024/status/1186347647403249664

Напомним, 33-е летние Олимпийские игры будут проходить во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. 17-е летние Паралимпийские игры в Париже пройдут чуть позднее, с 28 августа по 8 сентября.