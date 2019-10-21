Грозный, , 17:42 — REGNUM На курорте «Ведучи» прошли соревнования на Кубок главы Чечни по даунхиллу — скоростному спуску на горном велосипеде. Состязания в этом экстремальном виде спорта прошли на «синей» трассе горнолыжного всесезонного курорта впервые, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Оценка заездов проводилась в трех номинациях: «юниоры», «мастера» и «мужчины». Обладателем звания абсолютного чемпиона среди взрослых стал Саид-Магомед Мусадов.

Первый опыт в проведении соревнований по даунхиллу заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов назвал началом большого спортивного пути «Ведучи».

"Молодой для Чеченской Республики экстремальный спорт становится все более популярным, ведь теперь есть трассы, где можно шлифовать свое мастерство», — цитирует чиновника пресс-служба главы Чечни.