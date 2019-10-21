Москва, , 17:28 — REGNUM Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев сыграет за сборную России на Кубке Дэвиса. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

Помимо Медведева, за российскую команду сыграют Карен Хачанов, который занимает девятое место в рейтинге ATP, Андрей Рублёв, идущий на 22-м месте и Евгений Донской (118-е).

Напомним, Кубок Дэвиса пройдёт с 18 по 24 ноября в Мадриде. Сборная России сыграет в одной группе с командами Испании и Хорватии. Хорваты являются действующими чемпионами турнира.

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