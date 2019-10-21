Генуя, Италия, , 17:18 — REGNUM Бывший полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта может стать главным тренером «Дженоа». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что в ближайшее руководство «Дженоа» может договориться с бывшим игроком о том, что он возглавит команду.

Если Мотта станет главным тренером «Дженоа», то это будет его первая работа в качестве главного тренера. Ранее он возглавлял одну из молодёжных команд ПСЖ.

Ранее сообщалось, что руководство «Дженоа» отправит в отставку нынешнего главного тренера команды Аурелио Андреацолли. Вместо него планировали пригласить экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру.

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