Мадрид, , 16:59 — REGNUM Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграет за сборную Испании на Кубке Дэвиса. Об этом 21 октября сообщается на странице турнира в Twitter.

Помимо Надаля, испанскую команду представят Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Напомним, сборная Испании сыграет на Кубке Дэвиса в одной группе с командами России и Хорватии, которая является действующим чемпионом турнира.

Первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса состоится в Мадриде с 18 по 24 ноября.

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