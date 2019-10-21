Мадрид, 21 октября 2019, 16:59 — REGNUM Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграет за сборную Испании на Кубке Дэвиса. Об этом 21 октября сообщается на странице турнира в Twitter.
Помимо Надаля, испанскую команду представят Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.
Напомним, сборная Испании сыграет на Кубке Дэвиса в одной группе с командами России и Хорватии, которая является действующим чемпионом турнира.
Первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса состоится в Мадриде с 18 по 24 ноября.
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