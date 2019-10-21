Белград, , 16:54 — REGNUM Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии на Кубке Дэвиса. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.

Помимо Джоковича, на корт в составе сербской команды выйдут Душан Лайович, Филип Краинович, Виктор Троицки и Янко Типсаревич.

Напомним, Кубок Дэвиса пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В турнире примут участие 18 сборных. Сербская команда попала в одну группу с Францией и Японией.

Читайте ранее в этом сюжете: Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса